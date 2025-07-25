CTP Gençlik Örgütü: "Teşekkür ederiz"
Kıbrıs’ın güneyinde Limasol ve Baf bölgelerinde çıkan büyük yangınlara yönelik yardım çağrılarına destek veren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, toplanan yardımların yeterli seviyeye ulaştığını belirtti.
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Kıbrıs’ın güneyinde Limasol ve Baf bölgelerinde çıkan büyük yangınlara yönelik yardım çağrılarına destek veren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, toplanan yardımların yeterli seviyeye ulaştığını belirtti.
CTP Gençlik Örgütü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yardım merkezi ile yapmış olduğumuz istişarede toplanan yardımların yeterli olduğuna kanaat getirildi. Dolayısıyla yardım kampanyamız sonlandırılmıştır. Önümüzdeki günlerde yeniden yardım gerektiği durumlarda duyurularımıza devam edeceğiz."
Yangın felaketi karşısında toplumlar arası dayanışmanın önemine dikkat çeken CTP Gençlik Örgütü, destek veren herkese duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
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