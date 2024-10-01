CTP Gençlik Örgütü MYK belirlendi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.
Gençlik Meclisi’nde MYK’ya gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı.
İsmail Barbaros başkanlığındaki MYK şu isimlerden oluştu:
İsmail Barbaros - Başkan
Deniz Kim - Sekreter
Ahmet Köseoğlu - Örgüt Sekreteri
Doğucan Akdeniz - Örgüt Sekreteri
Enç Yılmaz - Mali Sekreter
Berke Dağlı - Dış İlişkiler Sekreteri
Çağın Nevruz Özsoy - Basın Yayın Propaganda Sekreteri
Deniz Miralay - Çevre Sekreteri
Berkan Bengihan - Sivil Toplum ve Emek Sekreteri
İlsu Hanife Çetinkayalı - Eğitim Sekreteri
Açelya Özarabacı - Faal Üye
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Etiketler : CTP Gençlik Örgütü, Cumhuriyetçi Türk Partisi