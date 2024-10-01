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CTP Gençlik Örgütü MYK belirlendi

CTP Gençlik Örgütü MYK belirlendi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) belirlendi.

Gençlik Meclisi’nde MYK’ya gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından yapılan ilk toplantıda görev dağılımı yapıldı.

İsmail Barbaros başkanlığındaki MYK şu isimlerden oluştu:

İsmail Barbaros - Başkan

Deniz Kim - Sekreter

Ahmet Köseoğlu - Örgüt Sekreteri

Doğucan Akdeniz - Örgüt Sekreteri

Enç Yılmaz - Mali Sekreter

Berke Dağlı - Dış İlişkiler Sekreteri

Çağın Nevruz Özsoy - Basın Yayın Propaganda Sekreteri

Deniz Miralay - Çevre Sekreteri

Berkan Bengihan - Sivil Toplum ve Emek Sekreteri

İlsu Hanife Çetinkayalı - Eğitim Sekreteri

Açelya Özarabacı - Faal Üye

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