CTP Gençlik örgütü Lefkoşa İlçe Başkanı yeniden İsmail Barbaros oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi 26’ıncı Olağan Kongresi gerçekleştirildi, başkanlığa tekrardan İsmail Barbaros getirildi. CTP Lefkoşa İlçe Binasında gerçekleştirilen kongre, yoğun bir katılımla yapıldı. İsmail Barbaros Başkanlığındaki CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Sonay Demirpençe, Berkan Bengihan, Mehmet Hoca, Berke Sarcan, Ronahi Bulğan, Salih hafız.

Kongreye CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, CTP Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit katılarak konuşma gerçekleştirirken, bazı MYK üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda genç de kongreye katılım sağladı.

Barbaros: Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz

CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçe Başkanlığına tekrardan seçilen İsmail Barbaros kongrede konuşma gerçekleştirdi. Bir önceki dönemde bu görevi kendisiyle birlikte alanlara teşekkür eden İsmail Barbaros, emek veren herkese teşekkür etti ve güzel bir dönem geçirdiklerine vurgu yaptı. Çok fazla tecrübe edindikleri bir dönem geçirdiklerinin altını çizen Barbaros, “Sivil toplumda, partide çok şey öğrendik. Seçimlerde verdiğimiz emek bize birçok şey kattı. Çok genç, dinamik arkadaşlarımız bizimle birlikte olacak” dedi. Diğer ilçelerden gelen arkadaşlarının da kendilerini motive ettiğini söyleyen Barbaros, “Karşımızdaki zihniyet, bizleri umutsuzluğa itmek için ellerinden gelen her şey yapılıyor. Nüfus politikası yok. 10 hapishane daha yapsak hepsini dolduracağız. Bu, bizi kendi ülkemizden kopmaya itiyor” dedi. Kamu kaynaklarının da hoyratça kullanıldığından söz eden Barbaros, stabil para birimine endeksli muhasebe sisteminin önemine dikkat çekti. Barbaros, “Bu sistemin karşısındayız. Bu ülkede bir gelecek görmek istiyoruz. Bu yola da gelecek görebilmek için çıktık” dedi.

Mevlit: Eylemliliğimizi artıracağımız bir dönem olacak

Memleketin içinde bulunduğu dönemin ne yazık ki iyi olmadığına dikkat çeken CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, “Gerek ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin yaratmış olduğu kaos, gerekse yanı başımızda yaşanan çatışmalarda ölen insanlar, bizleri bir yandan üzüyor ama diğer yandan da mücadele azmimizi besliyor” dedi. Gazze’deki çatışmalarda başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybeden herkes için üzüntülerini dile getiren Mevlit, bir kez daha barışın önemini anımsattı. CTP’nin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği eylemin önemine de işaret eden Mevlit, eylemlerin büyüyerek devam etmesi için çalışacaklarını, örgütlenmeye de devam edeceklerini belirtti. Mevlit, “Hep birlikte eylemliliğimizi artıracağımız bir dönem olacak. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler oturdukları koltuklardan gidene kadar da mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Bu ülkede yaşanan sorunları çözecek partinin CTP olduğuna dikkat çeken Mevlit, “Bizi Sarayönü’ne sıkıştırmak isteyen zihniyete karşı Kıbrıslı Türk gençleri dünyayla buluşturacak olan CTP’dir” dedi. Mevlit, önceki dönem görev alanlara teşekkür etti ve yeni dönemde görev alan arkadaşlarına başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.

Barçın: Bu yolu birlikte yürüyeceğiz

Gençlik örgütlenmelerinin içinde olduğu zaman her zaman duygusallaştığına dikkat çeken CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Devrim Barçın, kendi dönemlerindeki gençlik örgütlenmelerinden anılarını paylaştı. Barçın, “Gençliğin CTP’deki farkı, kol değil, örgüt olmasıdır. Kendi karar mekanizması olan bir yapıdır” dedi. “Gençliğin kendi öz örgütlenmesinin dimdik ayakta olması, gelecek açısından büyük umuttur” diyen Barçın, gençlerin politika üretecek bir noktada olmasının önemine işaret etti. Maaşların gününde ödenmemesi durumunda yaşanabilecek durumlardan söz eden Barçın, “Burslar günü ve zamanında ödenmediğinde de aynı sesin çıkarılması lazım. Bunları yapacak güç ve inanç da burada vardır” dedi. “Birçok arkadaşımız doktora yapıyor, bursu kesilmesin diye sigortası yatmıyor. Bunlar ciddi sorunlar. Sesimizi Meclis’te de sokakta da çoğaltarak çözeceğimiz sorunlardır. Bu kalabalığı görünce umutlandım. Birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Gençlerin sorunlarını görünür hale getirelim” diye konuşan Barçın, görev alan herkese başarılar diledi.

Solyalı: Biz bu ülkeyi birlikte güzelleştireceğiz

Böyle bir gecede bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan CTP Örgütlenme Sekreteri Ürün Solyalı, memleketin zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Görevi devralacak gençleri zor bir dönemin beklediğine vurgu yapan Solyalı, tarihte Kıbrıslı Türklerin, özellikle de gençlerin hiç bu kadar yoğun saldırı altında hissetmediğini belirtti. Memlekette hem ekonomik hem de demokratik yoksullaşma yaşandığının altını çizen Solyalı, söz konusu durumun, gençleri yok kılma politikasına yol açtığına işaret etti. Kıbrıslı Türklerin bir taraftan protokol sistemiyle saldırı altına alınması, diğer taraftan da kendi öz varlıklarının özelleştirilmesinin kabul edilebilir olmadığını ifade eden Solyalı, tüm yaşananların, mücadeleyi yeni bir alana taşığını kaydetti. Gençlerin göç sorununa da değinen Solyalı, “Biz bu ülkeyi birlikte güzelleştireceğiz. Kıbrıs’ta federal çözümün kapısını çalacağız” ifadelerini kullandı.