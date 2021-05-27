CTP Gençlik: Aydınlık yarınlar için Polis Genel Müdürlüğü'nü göreve çağırıyoruz!

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü, “Kutlu Adalı cinayetinin saklanan detaylarının bir an önce ortaya çıkması ve Kıbrıs Türk toplumunun demokratik ve insan haklarının gaspının sona ermesi” talebiyle eylem yapıyor. Gençler, 28 Mayıs Cuma günü, saat 18.30'da Polis Genel Müdürlüğü önünde olacak.

“Sol elimizde en güçlü silahımız kalemlerimizle, siyahlarımızı giyip adalet için orada olacağız” denilen CTP Gençlik Örgütü açıklamasında “Sensiz bir kişi eksiğiz” diyerek eyleme kitlesel katılım çağrısı da yapıldı.