CTP, Garber’le görüştü

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, dün ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber’le görüştü.

Amerika Birleşik Devletleri Lefkoşa Büyükelçiliği’nin kuzeydeki ofisinde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede, Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5 + BM toplantısında ortaya çıkan durum ve bundan sonraki süreçle ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.