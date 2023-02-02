CTP, CHP heyetini kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nden (TC) birtakım temaslarda bulunmak için adaya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyetini kabul etti.

Kabulde, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros ve Yerel Yönetimler Sekreteri Muhittin Tolga Özsağlam hazır bulundu.

CHP Kıbrıs Temsilciliği Yerel Yönetimlerde İş Birliği Heyeti’nin yaptığı ziyarette, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat, TBMM Divan Üyesi ve Giresun Milletvekili Necati Tığlı ve CHP Kıbrıs Temsilciliği’nden Mustafa Yürükcü hazır bulundu.

CHP heyeti ayrıca CTP’li Belediye Başkanlarıyla da görüştü.