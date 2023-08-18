CTP: Bölge halkının talebi müzakere yoluyla ve sağduyuyla karşılanmalıdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Pile'de bugün yaşanan olayların başta bölge halkı olmak üzere tüm toplumu rahatsız ettiğini açıkladı.

CTP'den yapılan açıklamada, Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin adanın kuzeyine erişimi sırasında büyük sıkıntılar yaşadığını ve bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altı çizilirken, bu sorunun yapıcı bir tutum içerisinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

CTP'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Pile-Yiğitler yol çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan gerginlik, başta bölge halkı olmak üzere tüm toplumu rahatsız etmiş bulunmaktadır.

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kuzeye erişiminin rahatlatılmasının bir ihtiyaç olduğu ortadadır.İnsanlarımızın bölgeden giriş ve çıkışlarını rahatlatacak bir düzenleme yapılması, bölge halkının talebine dayanmaktadır. Bu talep, haklı ve meşru olup, bu yönde bir düzenlemeye bir an önce gidilmesi kaçınılmazdır.

Pile-Yiğitler yolunun güzergahı ile ilgili görüşmelerin belli bir süredir devam etmekte olduğu bilgimiz dahilindedir. Görüşmelerin sonuç alıcı bir şekilde devam etmesi yönünde yoğunlaştırılması yanında müzakere yöntemi dışına çıkılmaması gerekmektedir. Diplomatik girişim dışında, gerginlik yaratacak herhangi bir adım atılmamalı, karşılıklı olarak sağduyu ile hareket edilmelidir.

Açıkça belirtmek isteriz ki, bölgedeki hassas dengeler ciddiyetle gözetilerek süratle çözüm odaklı adım atılmalı, şiddet olaylarından ve karşılıklı dayatmacı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir.

Taraflar, bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan ve yeşil hattın iki tarafı arasındaki geçişleri olumsuz etkileyebilecek eylemlerden uzak durmalı ve sorun hiç geç kalmadan müzakere yoluyla çözümlenmelidir.