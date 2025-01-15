“CTP birinci parti, Erhürman Cumhurbaşkanı”

Serap ŞAHİN

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından üç ayda bir gerçekleştirilen anket çalışmasının Aralık 2024 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre olası bir seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci sırada yer alırken, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tufan Erhürman’ın önde olduğu görüldü.

500 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerle yapılan anket sonucuna göre; Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algılarını ölçmek amaçlandı.

Öte yandan bu oranların zaman içinde nasıl değiştiği ve gelişmelerden nasıl etkilendiği de gözlemlendi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erhürman önde

Henüz adaylar belli olmamasına rağmen, olası bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Tufan Erhürman’ın en yakın rakibine yaklaşık yüzde 4 fark atarak önde olduğu dikkat çekti.

Ankete göre Tufan Erhürman yüzde 34.56 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 29.81 ile Ersin Tatar ikinci sırada, yüzde 8.21 ile Mehmet Harmancı üçüncü sırada, yüzde 7.99 ile Kudret Özersay ise dördüncü sıraya yerleşti.

CTP birinci parti

Araştırma sonuçlarına göre, olası bir genel seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) birinci olarak çıktı.

Barajı sırasıyla CTP, UBP ve YDP geçiyor. Ankete göre 3 partili bir meclis aritmetiği ortaya çıktı.

Katılımcıların kullandığı seçeneklere göre CTP yüzde 32.72, UBP 30.88, YDP 5.11, HP 2.86, TDP 2.66, DP 1,43, Bağımsızlık Yolu 0,82, MDP ve BKP ise 0.20 oranında oy aldı.

Öte yandan katılımcıların yüzde 9’u oy kullanmayacağını, yüzde 7,98’i kararsız olduğunu, yüzde 6,13’ü ise karma oy kullanacağını ankette belirtti.

Mine Yücel: “CTP birinci parti konumunda”

CMIRS Direktörü Mine Yücel, sonuçları değerlendirirken, ülkede uzun süredir ciddi bir yönetim zafiyeti yaşandığını vurguladı. Geçmiş anket sonuçlarında olası bir seçimde Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) birinci parti olarak öne çıktığını belirtirken, "Mart 2024 çalışmamızla birlikte bu durum değişmiş ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), uzun bir aradan sonra ilk kez birinci parti konumuna gelmiştir. Ardından yapılan üç ankette de bu tablo değişmemiştir." dedi.

Yücel, yalnızca bir partinin gidip yerine başka bir partinin seçilmesinin mevcut sorunları çözmeyeceğini belirterek, yeni bir siyaset anlayışına duyulan ihtiyacın altını çizdi. "Kurumların güçlendirilmesi, toplumsal çıkarların ön planda tutulduğu bir siyaset anlayışı, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için yolsuzluk ve rüşvetin ortadan kaldırılması gibi adımlar atılmadan sorunların çözülmesi mümkün değildir." yorumunu yaptı.