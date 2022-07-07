CTP talep ettiği belgeleri aldı... Erhürman: “Rakam rakam ülke ne kadar zarara uğratıldı paylaşacağız”

KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin bilgi talebiyle Tufan Erhürman başkanlığında Başbakanlık'a giden Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 18 Milletvekili, Başbakan olarak atanan Ünal Üstel ile görüştü.

Başbakanlık’tan KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin talep Ettiği belgeleri aldı.

Belgeleri aldıktan sonra Başbakanlık önünde kısa bir basın açıklaması yapan CTP Genel Başkanı Erhürman, “İlk bakışta normalin 3 katı fazla rakam gördük. Detaylı açıklama yapıp yargıya taşıyacağız” dedi.

Parti içerisinde kurulan küçük komite ile hemen veriler üzerinde çalışma başlatacaklarını belirten Erhürman, “İlk etapta navlun ücretlerinde normalin üç katı üzerinde rakam gördük. Bu bir karar için geçerli, dört karar var, tümünü hesaplayıp doğru bilgi vereceğiz” dedi.

Erhürman, saat 16.00 civarında yapılan çalışmanın yeniden basın ile paylaşılacağını ve hukuki süreç için girişimlerin hemen yapılacağını kaydetti.

Görüşme uzun sürmedi...

KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin bilgi, belge talep eden CTP, sabah saatlerinde 'Ünal Üstel yok' yanıtını almasının ardından Başbakanlık önüne çadır kurmuştu... Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP Milletvekilleri, ilerleyen dakikalarda Ünal Üstel’in Başbakanlığa gelmesiyle görüşme gerçekleşti.

Üstel'in Başbakanlığa arka kapıdan girdiği öğrenilirken, bazı UBP'li Bakan ve Milletvekillerinin de Başbakanlığa çağırıldığı gözlemlendi. Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP Milletvekilleri ile Üstel arasındaki görüşme az önce başladı. Basın mensuplarının görüşmeden görüntü almasına izin verilmedi.

SAAT: 13.00

Erhürman: “Rakam rakam ülke ne kadar zarara uğratıldı paylaşacağız”

Başbakanlık’tan KIB-TEK'e ihalesiz yakıt alımlarına ilişkin talep edilen bilgi ve verileri aldıklarını kaydeden CTP Genel Başkanı Erhürman, “Rakam rakam ülke ne kadar zarara uğratıldı paylaşacağız” dedi.

Erhürman, Üstel ile yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Parti içerisinde kurulan küçük komite ile hemen veriler üzerinde çalışma başlatacaklarını belirten Erhürman, “İlk etapta navlun ücretlerinde normalin üç katı üzerinde rakam gördük. Bu bir karar için geçerli, dört karar var, tümünü hesaplayıp doğru bilgi vereceğiz” dedi.

Erhürman, saat 16.00 civarında yapılan çalışmanın yeniden basın ile paylaşılacağını ve hukuki süreç için girişimlerin hemen yapılacağını kaydetti.

Erhürman, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada özetle şunları ifade etti:

“Hukuk yoluna başvurmak için bu verilere ihtiyacımız vardı, aldık, kendi içimizde komite kurduk, birkaç saatlik çalışma sonrası saat 4 gibi yeniden parti merkezinde rakam rakam ülke ne kadar zarara uğratıldı paylaşacağız. Hesabını da bu verilere dayanarak soracağız. Hukuki süreç için de hazırlanacağız. Şüphelerimiz fena halde doğrulandı ama rakamlarla konuşacağız. İlk etapta navlun ücretlerinde normalin üç katı üzerinde rakam gördük. Bu bir karar için geçerli, dört karar var, tümünü hesaplayıp doğru bilgi vereceğiz. Ardından hukuki girişim çalışmalarımızı yapacağız.”

SAAT: 12.30

Sorakın: “Üstel, istediğimiz bilgi ve belgeleri 45 dakika içinde vereceklerini söyledi”

Öte yandan, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Ünal Üstel’den talep edilen bilgi ve belgelerin yarım saat, 45 dakika içinde CTP’ye verileceğini söyledi.

Sorakın, “Ünal Üstel, istediğimiz bilgi ve belgeleri yarım saat, 45 dakika içerisinde vereceklerini ifade etti” dedi.

CTP, ihalesiz alımlarla ilgili bilgi alma hakkına sahip çıkmak için halka da eyleme katılım çağrısı yapıldı.

Neler yaşanmıştı?

SAAT 09.00:

CTP 'BİLGİ- BELGE' İSTİYOR...

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 18 Milletvekili, Tufan Erhürman başkanlığında dün açıkladığı üzere bu sabah saat 9:00'da Başbakanlık'a gitti.

CTP'li vekiller, KKTC'ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel'den, KIB-TEK'e akaryakıt temini adına çıkılan ihalelerin detaylarını talep etti. CTP'li vekiller "Belgeleri görmeden Başbakanlıktan çıkmayız" derken, Üstel'in ise başka bir programda olduğu ve öğle saatlerinde Başbakanlık'a döneceği belirtildi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı milletvekilleri ve partilileriyle birlikte Başbakanlık önünde dün basın açıklaması yapmış ve hükümetin (PetCo, İçKale ve AlkaGesta şirketleriyle yapılan) akaryakıt ihalelerinin detaylarını dün akşam 20.00’ye kadar CTP ile paylaşmaması ve sorulan sorulara yanıt vermemesi halinde Başbakanlık önünden ayrılmayacaklarını açıklamıştı.

Erhürman: "Bizi öğlene kadar burada bekletirse, zannettiğinin ötesinde şeyler olacak"

Başbakanlık'ta, Müsteşar Hüseyin Amcaoğlu ile koridorda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman, Üstel'in öğleden sonra geleceği bilgisini alması üzerine, "Öyle bir şey yok, ne toplantısı varsa çıkıp gelecek. Öğleden sonrası yok, biz sabah 09.00'da geleceğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı. Söz konusu belgeleri dün talep ettiklerini belirten Erhürman, "Burada olacağımız biliniyordu. Bizler Milletvekilleriyiz. Bizi öğlene kadar burada bekletirse, zannettiğinin ötesinde şeyler olacak. nasıl saygı göstermesi gerektiğini bilmesi gerekiyor" dedi.

CTP Başbakanlık önüne çadır kurdu

Sorakın: “Gerekirse bazı Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e öneri vereceğiz”

24 saat önce Başbakan’dan KIB-TEK için alınan akaryakıtın maliyetine, taşımacılık için ödenen bedele ilişkin talepleri olduğunu ve bunların karşılanmadığı gerekçesiyle Başbakanlık önünde olduklarını anımsatan Sorakın, “Bu bilgi ve belgeleri alıncaya dek Başbakanlık önündeki eylemlerimiz devam edecek” dedi.

Başbakanlık önünde çadır kurduklarını ifade eden Sorakın, ihalesiz yakıt alımıyla ilgili belgelere ulaşılmasının ardından gerek duyulması halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını anlattı.

Sorakın, şöyle devam etti: “Gerekirse bu çadır sayısını da kitlemizi de arttıracağız, bu belgeleri alacağız. Belgeler doğrultusunda yargıya başvuracağız, gerekirse bazı Milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e öneri vereceğiz. Çünkü bu halkın parasını çalıp birilerine paylaştırma doğru değil. Bu bilgi ve belgelere ulaşmamıza izin verilmezse bu eylemimiz büyüyerek devam edecek.”

Yakıt taşımacılığı için ödenen bedelin çok fahiş olduğuyla ilgili bilgi aldıklarını, buna ilişkin belgelere ulaşma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Sorakın, “Eğer bu doğruysa, bu kurumu batırmak, özelleştirmek demektir, bu halkın çok daha pahalı elektrik almasıdır, bunlar kabul edilemez” dedi.

“Öğle saatlerinde bize talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin verileceği sözünü ilettiler”

Sorakın; “Öğlen saatlerinde bize talep ettiğimiz bilgi ve belgelerin verileceği sözünü ilettiler, bekleyip göreceğiz. Parti Başkanımız içeride, Başbakan ile görüşüp bilgileri almak için orada.” ifadelerini kullandı.