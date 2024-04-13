CTP, Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılında panel ve etkinlik düzenliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılında, “Varız, Tarih Yazarız” başlığı ile panel ve etkinlikler düzenliyor.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılı nedeniyle düzenelenecek panel ve etkinliklerle, o tarihi günlerin ışığında Kıbrıs’ın geleceğini konuşmak, irdelemek, sorgulamak ve geleceğe ışık tutmak istediklerini belirtti.

Akansoy, “Annan Planı sürecinin birbirinden değerli isimlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, aktörlerini bu amaçla yeniden bir araya getiriyoruz. Annan Planı Referandumu’nun 20’nci yılında ‘bu ülke biziz’ diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz: Varız, Tarih Yazarız” dedi.

Akansoy açıklamasında ayrıca, 24 Nisan Haftası Etkinlikleri’ni de paylaştı.

Asım Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yerdi:

Kıbrıs adasındaki tarihi “Annan Planı Referandumu”nun üzerinden 20 yıl geçti. Birleşmiş Milletler'in ortaya koyduğu barış planı Kıbrıs'ın her iki toplumu tarafından kabul edilseydi, "Birleşik Federal Kıbrıs" bugün 20'nci yaşına girecekti. Kıbrıslı Türkler, yüzde 65 gibi önemli bir çoğunlukla iradesini adanın yeniden birleşmesi yönünde kullanarak, sesini dünyaya duyurdu.

Annan Planı Referandumu’nun 20’nci Yılı’nda bu haysiyetli iradeyi saygıyla selamlıyoruz. Annan Planı kabul edilmese de Kıbrıslı Türklerin kalkışması, dayanışması, emeği, yürek ve bilinç bütünlüğü hiç unutulmadı.

Annan Planı ve referanduma giden süreç belki Kıbrıs'a barış getirmedi ama barikatları devirdi, karşılıklı geçişler yıllar sonra yeniden başladı, toplumlar yeniden buluştu. Referandumla birlikte yeni işbirliği kapıları aralandı, Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ ve ‘Mali Yardım Tüzüğü’ gibi adımları yaşamla buluştu, binlerce öğrencimiz Avrupa’da eğitim almaya başladı. Yine bu süreçte Avrupa Konseyi’nde ‘gözlemci üyelik’ statüsü kazanıldı.

O günler dünyaya açılma, özgürleşme, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllardır maruz kaldığı izolasyon ve dünyadan kopartılma politikalarının son bulması için umut mevsimi olarak tarihe kazınmıştı. "Annan Planı" gelecek belirsizliğinin sonlanacağı bir dönüm noktası olarak görülmüş, Kıbrıslı toplumlar tarihte ilk kez kendi geleceklerine kendileri karar vermek için sandık başına gitmişti.

Kıbrıs'ta barış isteğini tarihi bir "evet"le dünyaya haykıran Kıbrıslı Türkler, maalesef çözümsüzlüğün bedellerini ödemeye devam etti. 20 yıl sonra Annan Planı öncesi süreçte olduğu gibi diyaloğu, müzakereyi ve diplomasiyi terk ederek, insanımızı adanın üçte birine hapsetmek isteyen zihniyetle yeniden yüzleştik.

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak tek bir gün dahi federal çözüme ve barışa olan inancımızı, kararlılığımızı ve bağlılığımızı yitirmedik. İnanıyoruz ki, Kıbrıslı Türkler, yeni bir sürecin daha yaratıcısı, sürükleyicisi ve öncüsü olmaya hazırdır.

Annan Planı Referandumu’nun 20’nci Yılı nedeniyle düzenlediğimiz panel ve etkinliklerle, o tarihi günlerin ışığında Kıbrıs’ın geleceğini konuşmak, irdelemek, sorgulamak ve geleceğe ışık tutmak istedik. Annan Planı sürecinin birbirinden değerli isimlerini, siyasetçilerini, düşünürlerini, aktörlerini bu amaçla yeniden bir araya getiriyoruz.

“Annan Planı Referandumu”nun 20’nci yılında “bu ülke biziz” diyor ve kararlılığımızı yineliyoruz: “Varız, Tarih Yazarız.”

24 NİSAN HAFTASI ETKİNLİKLERİ

17 Nisan 2024- Çarşamba

Mağusa Belediye Salonu

19:00

Panel: Crans Montana Süreci ve Sonrası

Panelistler: ÖZDİL NAMİ, YANNIS KASULIDIS

Moderatör: Okan Dağlı

18 Nisan 2024- Perşembe

Girne- Dome Hotel

19:00

Panel: Annan Plan Sürecinde Medya

Panelistler: HASAN HASTÜRER, MUSTAFA KARAALİOĞLU, ERDAL GÜVEN, BAŞARAN DÜZGÜN

Moderatör: Muhittin Tolga Özsağlam

22 Nisan 2024- Pazartesi

Lefkoşa- Concord Hotel

18:00 Kokteyl -Sergi

19:00 Panel

Panel: Annan Planı, Dünden Bugüne

Panelistler: MEHMET ALİ TALAT, SERDAR DENKTAŞ, MİHALİS PAPAPETROU, ANDROS KİPRİYANU

Moderatör: Fikri Toros

23 Nisan 2024- Salı

Doğancı (Elye)

18.30 Barış Ateşi - Panel

Panel: Toplumsal Mücadele ve Çözüm Süreci

Panelistler: FERDİ SABİT SOYER, (BMBP - DÖNEMİN SENDİKACILARI)

Moderatör: Fatma Ekenoğlu

24 Nisan Çarşamba

Lefkoşa- Kuğulu Park

19:00 Konser

Sanatçılar: UMUT ALBAYRAK, DENİZ TEKİN, LET’S SİNG TOGETHER,

Takdim- Anı: Cenk Mutluyakalı, Gülden Karakaya, Sami Özuslu