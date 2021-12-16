CTP adayları YSK’ya başvurularını yarın yapıyor
CTP saflarından seçime katılacak 50 aday, parti genel merkezinde buluşarak, hep birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na gidip, başvurularını gerçekleştirecek.
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayları Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurularını yarın sabah saat 09.15'te yapıyor. CTP saflarından seçime katılacak 50 aday, parti genel merkezinde buluşarak, hep birlikte Yüksek Seçim Kurulu’na gidip, başvurularını gerçekleştirecek.
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Etiketler : ctp, seçim, erken seçim, seçim 2022