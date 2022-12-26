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CTP, 52. Kuruluş Yıldönümü'nü resepsiyonla kutlayacak

CTP, 52. Kuruluş Yıldönümü'nü resepsiyonla kutlayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıldönümünü yarın saat 19:00’da Lefkoşa Hidden Garden’da düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıldönümünü yarın saat 19:00’da Lefkoşa Hidden Garden’da düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.

Tüm halkımız, “Barış, demokrasi ve irade mücadelesine devam” sloganıyla gerçekleştirilecek kuruluş yıldönümü resepsiyonuna davetlidir.

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