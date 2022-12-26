CTP, 52. Kuruluş Yıldönümü'nü resepsiyonla kutlayacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıldönümünü yarın saat 19:00’da Lefkoşa Hidden Garden’da düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.
A+A-
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 52’nci kuruluş yıldönümünü yarın saat 19:00’da Lefkoşa Hidden Garden’da düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.
Tüm halkımız, “Barış, demokrasi ve irade mücadelesine devam” sloganıyla gerçekleştirilecek kuruluş yıldönümü resepsiyonuna davetlidir.
Bu haber toplam 481 defa okunmuştur
Etiketler : Cumhuriyetçi Türk Partisi