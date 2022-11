CSO’nun eşliğinde Burcu Durmaz ile müzikaller arasında dolaştık

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafında bu yıl 20.kez düzenlenen Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 1 Kasım Salı akşamı Bellapais Manastırı’nın muhteşem atmosferinde Burcu Durmaz & Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) konseri ile sona erdi. Türkiye’en ve dünyadan ünlü müzikaller ve bazı ünlü film müziklerinden oluşan konserde Burcu Durmaz müthiş yorumu ile sanatseverleri adeta müzikallere götürdü. Saat 20.30’da başlayan kapanış konserini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP Milletvekili Fikri Toros ve farklı milletten birçok sanatsever takip etti.



Güzel ve Çirkin’den Evita, Cats,Oz Büyücüsü, Lüküs Hayat ve Hisseli Harikalar Kumpanyası’na uzanan müzikaller arası yolculuk

Salonun tamamen dolduğu “Müzikallerden Seçkiler” konserinde Şef Murat Menket yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde ünlü sanatçı Burcu Durmaz, Beaty and The Beast, Evita, Lüküs Hayat, All That Jazz, Kiss Me Kate, Damn Yankees, Les Miserables, Cats, The Wizard of Ozz, The Sound of Music, Wicked Musical, Chicago Musical, Fame, Abba ve Hisseli Harikalar Kumpanyası Müzikallerinden bölümler seslendirdi. Yoğun alkışlar sonucunda tekrar sahneye çıkan Durmaz ve CSO bir parça daha seslendirdi. Bu konser ile 12 konserden oluşan 1,5 aylık festival de kapanışı yaptı.