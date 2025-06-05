5 ayda 333 KKTC vatandaşlığı
UBP-YDP-DP Hükümeti, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 179 kişinin daha KKTC vatandaşlığını onayladı.
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UBP-YDP-DP Hükümeti, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 179 kişinin daha KKTC vatandaşlığını onayladı.
Bu kapsamda, 2025 yılında verilen KKTC vatandaşlığı sayısı 333’e yükseldi.
Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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Etiketler : istisnai yurttaşlık, kktc vatandaşlığı