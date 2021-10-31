CSO, Festival kapanışındaki performansıyla yine büyük alkış topladı

Murat OBENLER

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs’ta klasik müziğin buluşma adresi olan 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 29 Ekim Cuma akşamı ünlü İtalyan şef Antonio Pirolli yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri ile sona erdi.

Bellapais Manastırı’nda gerçekleşen ve saat 20.00’de başlayan Festival Kapanış Konseri’nde Şef Antonio Pirolli yönetiminde sahne alan CSO; Kreisler’in Preludium & Allegro’sunu, Massenet’in Meditation’unu, Sarasate’nin Zigeuerwaisen’ini ve Mustafa Kemal Atatürk’ü anısına Beethoven’in 3 No.’lu(Eroica) Kahramanlık Senfonisi’ni seslendirdi.





Keman virtüözü Can Özhan dakikalarca alkışlandı, iki kez bis yaptı

Konserin ilk bölümünde solisti olarak CSO ile sahne alan Keman virtüözü Can Özhan’ın etkileyici performansı konseri izleyen yerli ve yabancı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılanırken sanatçı selamdan sonra iki kez daha sahneye gelerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şerefine Sarı Gelin ve 27 Ekim büyük usta Paganini’nin doğumgünu şerefine Paganini’nin 24.kapriçyosunun bir bölümünü icra etti.





11 konserlik festival sona erdi

Derneğin; Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla düzenlediği festival Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici ile gerçekleşerken 29 Eylül-29 Ekim tarihleri arasında ülkemizden ve yurtdışından sanatçılardan oluşan 11 konser sanatseverlerle buluştu.