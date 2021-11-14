Crans Montana'daki tartışmalı akşam yemeği



“Türkiye, Kıbrıs’ta askerin varlığı için

Suriye ve terörü gerekçe gösterdi”





Kıbrıs’ın güneyinde Crans Montana'daki tartışmalı akşam yemeği tartışılıyor. Fileleftheros gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, Kıbrıs sorununun olası çözümünde Türkiye, askeri birliklerini Kıbrıs'ta tutmak için Suriye ve terör gerekçelerini ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 6 Temmuz 2017 günü öğleden sonra saat 16:30’da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikinci görüşme Fileleftheros gazetesinde ‘gizli tutanaklar’ olarak yayınlanan belgeye yansıdı.



Belgeye göre Antonio Guterres, Çavuşoğlu’na Türkiye'nin askeri birliklerinin İttifak Antlaşması'nda öngörülen düzeye indirilmesini kabul edip etmeyeceğini sordu. Türkiyeli bakan bu sayıyı, 2004'te altı yüz elli asker düzeyinde kabul ettiklerini, ancak şimdi işlerin değiştiğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun bu görüşmede Kıbrıs Rum liderliğinden taleplerini gündeme getirdiği de belgeye yansıdı.

Tartışma, Türk yetkilinin “Türk askerinin adadan ayrılmayacağı” yönündeki tavrı ile tamamlandı. Çavuşoğlu’nun, askerin varlığına gerekçe olarak Suriye ve terörü gerekçe gösterdiği de iddia edildi.



Tutanaklara göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan, “Güvenlik ve garantiler konusunda çok olumlu bir gelişme halinde diğer başlıklarda özlü tavizler mümkün olacak” diyerek, görüşme istedi.



Guterres’in Çavuşoğlu’ndan, Türkiye’nin adadaki askeri varlığını sürdürme konusundaki görüşünü ısrarla öğrenmeye çalıştığı, Çavuşoğlu’nun ise “değişen şartlara” atıfta bulunarak bunu reddettiği iddia edildi.



Tutanaklara göre Çavuşoğlu, Kıbrıs’ın askersizleştirilmesinin Türkiye ve Kıbrıslı Türkler tarafından kabul görmeyeceğini vurguladı, garantörlük ve müdahale hakkı konusunda ise “çözümün başarıyla uygulanması ve uygun bir mekanizma olması durumunda Türkiye’nin daha esnek olabileceğini” söyledi.



Çavuşoğlu ayrıca Türkiye Başbakanı’nın konferansa katılmaya hazır olduğunu da vurguladı.



(PIK, CNA, TAK, YD)