Crans Montana Tutanakları...Guterres-Kocias Görüşmesi

Fileleftheros gazetesi, Crans Montana zirvesindeki görüşmelere ait olduğunu iddia ettiği tutanakları yayımlamayı bugün de sürdürdü.

Fileleftheros gazetesi bugünkü yazısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile 6 Temmuz 2017’de saat 17.00’de gerçekleştirdiği görüşmenin tutanaklarına yer verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorununun çözümünün ilk gününden itibaren garantileri tamamen kaldıracak anlaşmanın Crans Montana’da sağlanacağı konusunda iyi bir fırsat bulunduğunu düşündüğünü yazan gazete, Guterres’in o zamanki Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’a “askerlerin tamamen çekilmesine ilişkin durumun çok zor olduğu, hiçbir konunun kapanmadığı” bilgisini verdiğini belirtti.

Gazete, Guterres ve Kocias arasındaki görüşmenin Genel Sekreter’in çabasının başarısızlığa uğradığı yemekten önce gerçekleştirildiğini de yazdı.

Tutanaklara göre Guterres aynı gün, Türk ordusunun adadan ayrılmasının, Türkiye’nin niyetinin olmadığını net bir şekilde dile getiren ΤC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikinci kez bir araya geldi.

Guterres’in ifadelerinin yer aldığı tutanakta, Guterres, “Türkiye’nin, tüm askerlerin ayrılmasını hemen kabul etmeye hazır olmamasına karşın bu olasılığa karşı kapıyı kapatmadığı” söyleminde bulundu.

Gutteres’in Kocias’a, aynı gün Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile 18.15’te yaptığı görüşmede söylediği, Türkiye’nin garantileri ve müdahale haklarının kaldırılmasını kabul etmeye hazır olduğu şeklindeki “yalanı” söylemediği izlenimini yarattığını yazan gazete, Guterres’in, “işin özünde Kocias’a, doğrudan olmasa da askerlerin kalması konusunda sorununun olacağını, bu nedenle özlü olarak bir veya iki konunun açık kalacağı bir anlaşma paketinin sağlanmasının iyi olacağını” söylediğini belirtti.

Gazete, Guterres-Anastasiadis görüşmesinin belgesinin de ellerinde olduğunu ve ileriki günlerde bunu da yayımlayacağını yazdı.

Kocias’ın Genel Sekreter’e, “Kıbrıslı Rumların, eşit muamele konuları dışında tüm konulara rıza gösterdiğini anladığını” iletmesinin de önemli olduğunu yazan gazete, görüşme tutanağının ilginç olduğunu çünkü (görüşmenin) Genel Sekreter’in, Çavuşoğlu’yla yaptığı iki görüşmenin ve Guterres’in Türkiye’nin kırmızıçizgileriyle ilgili net bir görüntüye sahip olmasının ardından gerçekleştirildiğine de dikkati çekti.

Guterres’in, Anastasiadis’in Masa 2’deki 4 konudaki yazılı-kanıtlandığı gibi kabul edilemez olan- tavizlere rağmen diğer konularda da büyük mesafenin olduğunu kabul ettiğini yazan gazete Guterres’in Kıbrıs Rum tarafından dikkatli ve gizli bir şekilde başka tavizler istediğini belirtti.

Guterres’in “Kıbrıslı Türklerin dönüşümlü başkanlık için ortak bir oy pusulası kabul etmeyeceği veya Kıbrıslı Türklerin toprak konusunda Kıbrıs Rum tarafının beklediğini nihayetinde vermeyeceği” söyleminde bulunduğu da belirtildi.

Gazete bugünkü yayınında, tutanağın tamamına ve İngilizce kopyalarına da yer verdi.