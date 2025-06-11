“ 'Çözümsüzlük çözümdür' anlayışına Ekim’de hep birlikte yanıt vermeliyiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik iradenin yeniden güçlü bir şekilde ortaya konulması gerektiğini vurguladı. Barçın, "Çözümsüzlük çözümdür" anlayışının halkın iradesine ve geleceğine zarar verdiğini belirterek, Ekim ayında yapılacak seçimlerin bu vizyona verilecek en güçlü yanıt olacağını söyledi.

Barçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2004 Annan Planı referandumu sonrasında CTP’nin çözüm vizyonuyla hareket ederek Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Yasası'nı Meclis’ten geçirdiğini hatırlattı, UBP’nin ise bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıma kararı aldığını ifade etti. Barçın, “Ya UBP bu davayı kazansaydı, bugün ne durumda olurduk hiç düşündünüz mü?” sorusunu yöneltti.

Bugün dahi toplumun bir nebze nefes alabilmesini, geçmişteki çözüm vizyonuna ve halkın uluslararası toplumda kabul gören çözüm modeline olan desteğine bağlayan Barçın, bu yaklaşımın hem Cumhurbaşkanlığı hem de hükümet tarafından sahiplenildiği dönemlerde kazanımlar elde edildiğini ifade etti.

Barçın, "Ne zaman ki bu çözüm vizyonundan uzaklaşılır ve görüşme süreçleri bertaraf edilirse, çözümsüzlük çözümdür denirse, o zaman hareket alanımız daraldıkça daralır," diyerek mevcut durumun tehlikesine dikkat çekti.

Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de işaret eden Barçın, “Ya uluslararası toplumda kabul gören bir çözüm vizyonu ile aktif bir müzakere sürecinde yer alacağız ve halkın çözüm iradesini yeniden ortaya koyacağız, ya da bu küçücük adanın kuzeyine daha da hapsolacağız” ifadelerini kullandı.