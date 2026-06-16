“Çözüm irademizi sağlam tutmamız gerekiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncirli, Birleşmiş Milletler’in güneydeki seçimlerin tamamlanmasının ardından çözüm sürecine yönelik girişimlerini hızlandırdığını belirterek, bu sürecin başarıya ulaşmasının ve gecikmeden ilerlemesinin önemini her platformda dile getirdiklerini söyledi.

“Ortaya konulan metodolojiyi destekliyoruz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çözüm müzakerelerine ilişkin bir metodoloji ortaya koyduğunu ifade eden İncirli, Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu yaklaşımı desteklediklerini kaydetti.

İncirli, Kıbrıs sorununda yeniden oluşan hareketliliği olumlu değerlendirdiklerini ancak sürece temkinli yaklaştıklarını belirtti. CTP’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan İncirli, bölgenin istikrarı açısından atılan olumlu adımların arkasında duracaklarını ifade etti.

“Bölgedeki güvenlik sorunları bizi doğrudan etkiliyor”

Bölgede yaşanan güvenlik sorunlarının Kıbrıs Türk halkını doğrudan etkilediğine dikkat çeken İncirli, bu tehditlerin olumsuz sonuçlar doğurmaması adına somut adımların atılması gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin çözüm yönündeki iradesini birçok kez açıkça ortaya koyduğunu belirten İncirli, bu iradenin korunmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“Statüko kabul edilebilir değil”

Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün bedelini Kıbrıs Türk halkının ödediğini ifade eden İncirli, mevcut statükonun sürdürülebilir ve kabul edilebilir olmadığını vurguladı.

İncirli, “Bu nedenle çözüm yönündeki irademizi sağlam tutmamız gerekiyor” diyerek, Birleşmiş Milletler’in çözüm için yürüttüğü çabaları desteklediklerini söyledi. Sürecin devam etmesi ve ilerleyebilmesi adına üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

“Siyasi eşitlik vazgeçilmezdir”

Bugüne kadar taraflar arasında sağlanan yakınlaşmaların teyit edilerek ilerlenmesi gerektiğini ifade eden İncirli, Kıbrıs Türk halkı açısından siyasi eşitliğin vazgeçilmez bir unsur olduğunun altını çizdi.