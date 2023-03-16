“Çözüm, bedeli halka ödetmek değil, alternatif gelir kaynakları yaratmaktır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis üyeleri açıklama yaptı.

Açıklamada, “CTP Meclis Üyeleri olarak, LTB Meclis toplantılarında belirlenecek oranlarda halkımızı zora sokacak ve bedeli halka ödetmeye çalışan zihniyetin karşısında olacağımızı ve buna geçit vermemek için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyu ile paylaşırız” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan değişiklikle birlikte yasanın öngördüğü cetvellerdeki alt ve üst limitler yeniden tanımlanmıştır. Yasada tanımlanan alt ve üst limitler arasında hangi oranların faturalara yansıtılacağı kararı ise Belediye Meclislerine bırakılmıştır. Bu çerçevede Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bir süredir çalışmalar yürütülmekte olup Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Meclis üyeleri süreci yakinen takip etmektedir. Üzülerek görmekteyiz ki Lefkoşa Türk Belediyesi’nde, CTP’li Belediyelerin aksine, ortaya konulan oranlar, alım gücü her geçen gün düşmekte olan vatandaşımızı daha da zor duruma sokacak oranlardır.

CTP olarak seçim döneminde de ortaya koyduğumuz çerçevede, LTB kaynak yaratma noktasında finansman kaynaklarına ulaşma yollarını zorlayan, proaktif olan, proje geliştirme odaklı bir belediye yönetim anlayışını benimsemeli ve giderlerini azaltacak, tasarrufun artırılmasını planlayacak bir çalışma içerisine girmelidir.

Yasanın el verdiği en yüksek vergi oranlarını kullanmak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hali hazırda düşük olan tahsilat oranlarının daha da düşmesine neden olacaktır. Bu bakımdan çare vergi oranlarını artırmak değil, hizmet üretmek ve verilen hizmetleri geliştirmektir. Çare, LTB’nin sahip olduğu insan kaynağıyla çok daha fazla hizmet üreten ve yarattığı tüm potansiyeli Lefkoşa halkının hizmetine sunan bir yapı kurulmasıyla bulunabilecektir.

Geçim sıkıntısı içinde olan halkı korumak adına yapılması gereken, faturalarla ilgili bedelin mümkün olan en az miktarda olması için çalışma yapılması ve merkezi hükümetin yaptığı gibi bedeli vatandaşa ödetmek değil, alternatif gelir kaynaklarının yaratılmasıdır. Bu çerçevede CTP Meclis Üyeleri olarak, LTB Meclis toplantılarında belirlenecek oranlarda halkımızı zora sokacak ve bedeli halka ödetmeye çalışan zihniyetin karşısında olacağımızı ve buna geçit vermemek için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyu ile paylaşırız.