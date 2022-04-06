Lefkoşa22 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. COVID19: 1 ölüm, 472 yeni vaka
COVID19: 1 ölüm, 472 yeni vaka

COVID19: 1 ölüm, 472 yeni vaka

"Toplam 11.060 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 472 pozitif vakaya rastlandı" 

A+A-

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.060 olup, 1 kişi vefat etmiş, 472 pozitif vakaya rastlanmıştır.

217 kişi Lefkoşa, 75 kişi Girne, 127 kişi Gazimağusa, 27 kişi Güzelyurt, 12 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

6 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.060

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 472     

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.488.802   

Toplam Vaka Sayısı: 88.904           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 82.203          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6476 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45    

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6424  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 227      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 595

Bu haber toplam 341 defa okunmuştur
Etiketler : ,