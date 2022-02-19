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COVID19: 1 ölüm, 336 yeni vaka

COVID19: 1 ölüm, 336 yeni vaka

"Toplam 21.982 test yapıldı, 336 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 489 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.982 olup, 336 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 489 kişi taburcu edilmiştir.

133 kişi Lefkoşa, 68 kişi Girne, 81 kişi Gazimağusa, 14 kişi Güzelyurt, 26 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

19 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.982    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 336 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 336         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 489    

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.699.635     

Toplam Vaka Sayısı: 64.344      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.099          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4059         

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 48     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4006   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  206   

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 303

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 483

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3508      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128430

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