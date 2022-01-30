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COVID19: 1 kayıp daha, 552 yeni vaka

COVID19: 1 kayıp daha, 552 yeni vaka

"Toplam 16.493 test yapıldı, 552 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 451 kişi taburcu edildi"

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.493 olup, 552 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 451 kişi taburcu edilmiştir.

226 kişi Lefkoşa, 90 kişi Girne, 135 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 44 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

30 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.493  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 552

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 552   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 451 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.365.241      

Toplam Vaka Sayısı: 54.803     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.467    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5168     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5099

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 170

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3705       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119931

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