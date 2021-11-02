COVID-19’un Ekim karnesi:  2 bin 966 pozitif vaka, 9 ölüm…

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Sağlık Bakanlığı’nın verilere göre Ekim ayında 2 bin 966 pozitif vaka tespit edilirken, bu vakaların 2 bin 163’ünün yerel olması dikkat çekti. Kıbrıs’ın kuzeyinde Ekim ayında COVID-19 kaynaklı 9 ölümün olması da dikkat çekti.

YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar ise, COVID-19’un gündemden çıktığına işaret ederek, aşılı kişilerin çoğalmasıyla bunun beklendiğini söyledi, kış aylarına yaklaştığımız bugünlerde dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Ortalama olarak 95 pozitif vaka…

Kıbrıs’ın kuzeyinde Ekim ayının COVID-19 karnesi yine yükselme eğrisinde… Ekim ayında en az vaka 10 ve 18 Ekim günlerinde 65 vaka olarak gözlemlenirken, en yüksek vaka ise 143 vaka ile 20 Ekim gününde tespit edildi. Kıbrıs’ın kuzeyinde Ekim ayı genelinde ise ortalama olarak 95 vakanın tespit edilmesi dikkat çekti.

9 ölüm, 1’i 15 yaşında…

Ekim ayı genelinde COVID-19 kaynaklı ölümler de devam etti. 31 günlük süre içerisinde 9 kişi COVID-19’dan hayatını kaybetti. Bir süredir Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören ve 29 Ekim günü yaşamını yitiren 15 yaşındaki Cevdet Uğurlu, COVID-19 kaynaklı ‘En genç ölüm’ olarak da kayıtlara geçti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde bugüne kadar 88 kişi hayatını kaybetti.

Yerel vakalar devam ediyor

Kıbrıs’ın kuzeyinde “Yerel” olarak nitelendirilen vakaların sayısının da düşüş göstermemesi dikkat çeken bir diğer unsur oldu. Ekim ayında toplamda çıkan 2 bin 966 vakanın, 2 bin 163’ü yerel vaka olarak kayıtlara geçti.

Uzmanlar ne dedi?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“COVID-19’u hatırlamamız gerekiyor, dikkatli olmalıyız”

“Aşılı kişilerin artması sebebiyle sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmaması beklenen bir durumdu. Ülkemizde gündem o kadar hızlı değişiyor ki, haliyle insanlarımız da COVID-19’u daha arka plana atmış durumda. Önümüzde kış ayları var. Doğal olarak kapalı alanlarda daha çok bulunacağız. Bu bakımdan COVID-19’u hatırlamamız gerekiyor. Dikkatli olmalıyız.”

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı:

“Şu an için hastanemizde yüksek bir doluluk oranı az. Önemli olan bu…”

“Aslında aşılama başladıktan sonra vaka sayısının pek bir önemi yok. Bizim için şu anda önemli olan konu hastanede ve yoğun bakımda yatan hasta sayısıdır. Bunlarda da geçen aylara göre bir düşüş söz konusu. Şu an için hastanemizde yüksek bir doluluk oranımız yok. Şu an için daha rahat bir konumda olduğumuzu söyleyebiliriz ama bu da gevşememizi de gerektirmez tabii… Önümüz kış ve kapalı ortamlarda daha çok bulunacağız. Bu bağlamda kronik hastaları olan yakınlarımızı ve yaşlılarımızı korumamız ve aşılanmaya da önem göstermemiz gerekiyor.”