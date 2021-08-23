Covid-19’dan iki ölüm

Ülkemizde Covid-19 pozitif vaka sayısı ile birlikte can kayıpları da artıyor.

Bir gün yaşanan iki ayrı kayıpla, adanın kuzeyinde toplam kaybedilen hasta sayısı 50’ye yükseldi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 14 olarak dikkat çekti. Covid-19 tanısıyla 12 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi'nde tedavi gören, 22 Ağustos tarihinde yoğun bakıma alınan 80 yaşında N.Ö adlı kadın hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yine Covid-19 tanısıyla ev izolasyonunda takip ve tedavisi süren 86 yaşında F.A adlı kadın hasta da hayatını kaybetti. Ev izolasyonunda tedavi süren hasta kaybı da iki oldu.