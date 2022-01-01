Lefkoşa17 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Covid-19’dan bir ölüm daha
Covid-19’dan bir ölüm daha

Covid-19’dan bir ölüm daha

Covid-19’a bağlı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 70 yaşındaki Hatice Özezinç, bugün yaşamını yitirdi.

A+A-

Covid-19’a bağlı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 70 yaşındaki Hatice Özezinç, bugün yaşamını yitirdi.

70 yaşındaki Hatice Özezinç’in ölümüyle birlikte ülkede Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi.

Bu haber toplam 592 defa okunmuştur
Etiketler : , ,