Covid-19’dan bir ölüm daha
Covid-19’a bağlı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 70 yaşındaki Hatice Özezinç, bugün yaşamını yitirdi.
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Covid-19’a bağlı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 70 yaşındaki Hatice Özezinç, bugün yaşamını yitirdi.
70 yaşındaki Hatice Özezinç’in ölümüyle birlikte ülkede Covid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi.
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Etiketler : ölüm, covid, hatice özeziç