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Covid-19’dan bir ölüm daha

Covid-19’dan bir ölüm daha

Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekte olan 70 yaşındaki Zeynep Şahin dün akşam covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Covid-19 can almaya devam ediyor. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekte olan 70 yaşındaki Zeynep Şahin dün akşam covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Zeynep Şahin'in kronik hastalıklarının bulunmadığı bildirildi.

Söz konusu kayıpla ülkede covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi.

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