Covid-19’dan bir ölüm daha
Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekte olan 70 yaşındaki Zeynep Şahin dün akşam covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
A+A-
Covid-19 can almaya devam ediyor. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görmekte olan 70 yaşındaki Zeynep Şahin dün akşam covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Zeynep Şahin'in kronik hastalıklarının bulunmadığı bildirildi.
Söz konusu kayıpla ülkede covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi.
Bu haber toplam 183 defa okunmuştur