Covid-19'dan bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'tan bu yana Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 89 yaşındaki Koah hastası bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana Kıbrıs'ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı da 27'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında (erkek) M.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın KOAH rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."