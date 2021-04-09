Covid-19'dan bir ölüm daha
Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'tan bu yana Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 89 yaşındaki Koah hastası bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
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Sağlık Bakanlığı, 30 Mart'tan bu yana Pandemi Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören 89 yaşındaki Koah hastası bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana Kıbrıs'ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı da 27'ye yükselmiş oldu.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Covid-19 tanısıyla 20 Mart 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nde tedavi gören, 30 Mart 2021 itibariyle yoğun bakımda tedavisi süren 89 yaşında (erkek) M.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Hastanın KOAH rahatsızlığı bulunmaktaydı. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."
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Etiketler : ölüm, sağlık bakanlığı, covid-19