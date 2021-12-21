COVID-19'dan 3 ÖLÜM

Her geçen gün giderek artan COVID-19 kaynaklı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü’nde tedavi gören 3 kişi bu sabah yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Ruhi Ünal, 74 yaşındaki Aysel Kambur ve 87 yaşındaki Şerife Keresteci bu sabah hayatını kaybetti.

Pandemi Hastanesi’nden elde edilen bilgide, 56 yaşındaki Ruhi Ünal’ın 2 doz Sinovac aşılı, 87 yaşındaki Şerife Keresteci’nin aşısız olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Aysel Kambur'un ise aşılı olduğu öğrenildi.