Covid-19’dan 2 ölüm
Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bir haftalık Covid-19 durumunu açıkladı. Bir haftada 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
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Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bir haftalık Covid-19 durumunu açıkladı. Bir haftada 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Bir haftada 4 bin 773 test yapılırken, 309 pozitif vakaya rastlandı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
“Covid-19 genel durum ( 26-10-2022- 01-11-2022)
"Toplam 4773 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 309 pozitif vakaya rastlandı"
26-10-2022- 01-11 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 4773
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 309
Kaybedilen Hasta: 2”
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