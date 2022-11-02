Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Covid-19’dan 2 ölüm
Covid-19’dan 2 ölüm

Covid-19’dan 2 ölüm

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bir haftalık Covid-19 durumunu açıkladı. Bir haftada 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

A+A-

Sağlık Bakanlığı, ülkedeki bir haftalık Covid-19 durumunu açıkladı. Bir haftada 2 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir haftada 4 bin 773 test yapılırken, 309 pozitif vakaya rastlandı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Covid-19 genel durum ( 26-10-2022- 01-11-2022)

"Toplam 4773 test yapıldı, 2 kişi vefat etti, 309 pozitif vakaya rastlandı"

26-10-2022- 01-11 -2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 4773

Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 309  

Kaybedilen Hasta:  2”

Bu haber toplam 449 defa okunmuştur
Etiketler : ,