COVID-19’da yeni rekor: BİR GÜNDE 5 ÖLÜM!

COVID-19’dan ölen 3 kişiden sonra 2 kişi daha yaşamını yitirdi, bugünkü ölü sayısı 5'e yükseldi. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü’ndeki 64 yaşındaki Fatma Yıldız ve 75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti hayatını kaybetti.

Bu sabah saatlerinde de yaşları 56, 74 ve 87 olan üç vatandaşımız daha ölmüştü.

Hayatını kaybeden Yıldız ve Serdengeçti’nin hatırlatma doz aşısı olmadığı için ‘aşısız sayıldıkları’ öğrenildi.

Sabaha 3 ölüm ile başladık

Her geçen gün giderek artan COVID-19 kaynaklı ölümler can yakmaya devam ediyor. Pandemi Hastanesi Yoğun Bakım Bölümü’nde tedavi gören 3 kişi de bu sabah yaşamını yitirdi. 56 yaşındaki Ruhi Ünal, 74 yaşındaki Aysel Kambur ve 87 yaşındaki Şerife Keresteci bu sabah hayatını kaybetti.

Pandemi Hastanesi’nden elde edilen bilgide, 56 yaşındaki Ruhi Ünal’ın 2 doz Sinovac aşılı, 87 yaşındaki Şerife Keresteci’nin aşısız olduğu öğrenildi. 74 yaşındaki Aysel Kambur'un ise aşılı olduğu öğrenildi.

BİR GÜNDE 5 ÖLÜM!

64 yaşındaki Fatma Yıldız

75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti

56 yaşındaki Ruhi Ünal

74 yaşındaki Aysel Kambur