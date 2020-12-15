Avrupa Komisyonu, Coronavirüs salgınının kadına yönelik şiddet üzerindeki etkisini ve Avrupa Birliği’nin (AB) bu konudaki eylemlerini tartışmak üzere, perşembe günü, internet tabanlı bir seminer (webinar) düzenliyor.

AB Bilgi Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek olan “Covid-19 ve Kadına Karşı Devam Eden Şiddet Pandemisi” konulu webinar, AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasında da canlı olarak yayımlanacak.

Webinar, Avrupa Komisyonu Adalet Genel Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Hukuk Görevlisi Carla Pambianco’nun, COVID-19'un kadına yönelik şiddet üzerindeki etkisini ele almaya yönelik AB eylemleriyle ilgili sunumuyla başlayacak.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Karadağ Toplumsal Cinsiyet Programı Yöneticisi Kaca Djurickovic’in de UNDP'nin şiddet ve ayrımcılığı sona erdirmek için AB ile ortak çalışmalarını anlatmasıyla devam edecek olan webinarda, UNFPA Üreme Sağlığı ve Nüfus Geliştirme Programları Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya’nın, kurumun COVID-19 salgınının üreme sağlığı hizmetleri ve kadına yönelik şiddet üzerindeki küresel etkileri hakkındaki son raporuyla ilgili bir sunum da yer alacak.

AB’nin, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı çerçevesinde, kadına yönelik ev içi şiddetle ilgili konuları ele almak üzere halen, toplam bütçesi 1 milyon Euro olan iki hibe projesini finanse etmekte olduğuna işaret edilen açıklamada, bu iki hibe projesinin, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından hayata geçirilen “Şiddete Karşı Yan Yana” projesi ile Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD) yürüttüğü "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesi olduğu da hatırlatıldı.