Covid-19 tedavisinde yeni ilaç umudu- Proksalutamid

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Yazan, Covid-19 tedavisinde kullanılmak için Proksalutamid’in yeni bir umut olabileceğini ifade etti.

Proksalutamid ilacının halen meme ve prostat kanser vakalarının tedavisinde kullanıldığını dile getiren Yazan, bu kullanımlara ek olarak Covid-19 tedavisinde kullanılabilirliğinin araştırıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Yazan, söz konusu ilacın Brezilya’da 588 adet şiddetli solunum belirtisi olan hastada kullanılmaya başlandığını belirterek, “Araştırma çok merkezli (12 klinik) çalışmada 2 Şubat 2021 tarihinde başlatıldı ve 22 Nisan 2021’de sonlanması planlanıyor” dedi.

İki gruba ayrılan hastaların bir grubuna hastaneye yatmasının ilk 48 saatinde başlayan tedavide günde 1 kez 300 mg proksalutamid verildiğini dile getiren Yazan, diğer gruba ise kontrol ürün yine günde 1 kez verilerek aynı tedavi protokolünün uygulandığını aktardı.

Prof. Dr. Yazan, 14-günlük çalışma sonunda elde edilen verilerin Dünya Sağlık Örgütü’nün ölçeğinde değerlendirileceğini de kaydetti.

12 Mart 2021 tarihinde açıklanan ara raporda, 14 günün sonunda proksalutamid alan hastalarda ölüm oranı % 3.7 iken, kontrol grubunda % 47.6 olduğuna dikkat çeken Yazan, “Dolayısıyla yatan hasta ölümünde % 92 azalma olduğu belirtilmiştir. Ayrıca proksalutamid tedavisi alanların % 89.1’inin 5. gün sonunda hastaneden çıkarıldığı rapor edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Yazan, 5 Mart 2021’de proksalutamid’in Covid-19’lu erkek hastaların tedavisinde ‘İncelemede Yeni İlaç’ olarak Amerikan Gıda ve İlaç Teşkilatı (FDA) tarafından onaylandığını belirterek, etkinliği ve güvenliği öne çıkan Proksalutamid’in Covid-19 tedavisi için en kısa sürede piyasaya çıkmasının beklendiği bilgisini paylaştı.

Çalışmanın bazı kısıtları olduğunu da söyleyen Yazan, söz konusu ilacın mevcut diğer tüm Covid-19 ilaçları gibi ‘acil durum ilacı’ olarak kabul edilebileceğini de açıkladı.