Covid-19 tedavisi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz hayatını kaybetti
COVID 19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz yaşamını yitirdi. Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı 15’inci ölüm olurken, söz konusu kişinin hastaneye beyin kanaması ve kalp sorunuyla başvurduğu öğrenildi.
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COVID 19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz yaşamını yitirdi.
Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı 15’inci ölüm olurken, söz konusu kişinin hastaneye beyin kanaması ve kalp sorunuyla başvurduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı Yılmaz’ın, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay (akut inme) nedeni ile 5 gün önce acil servise başvurduğunu ve yapılan tetkiklerinde PCR testinin pozitif olduğunun saptandığını açıkladı.
5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden Yılmaz’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin başsağlığı dileklerine de yer verildi.
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Etiketler : ölüm, sağlık bakanlığı, Coronavirüs, covid-19