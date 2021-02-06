Covid-19 tedavisi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz hayatını kaybetti

COVID 19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz yaşamını yitirdi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde Covid-19 kaynaklı 15’inci ölüm olurken, söz konusu kişinin hastaneye beyin kanaması ve kalp sorunuyla başvurduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı Yılmaz’ın, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay (akut inme) nedeni ile 5 gün önce acil servise başvurduğunu ve yapılan tetkiklerinde PCR testinin pozitif olduğunun saptandığını açıkladı.

5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden Yılmaz’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin başsağlığı dileklerine de yer verildi.