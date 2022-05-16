Covid 19 salgınından iki yıl sonra Larnaka limanına ilk yolcu gemisi geldi

2020’de Covid-19 salgınının başlamasıyla faaliyetleri kesintiye uğrayan yolcu gemilerinin iki yıl sonra Larnaka limanına ilk dönüşü, İsrail’in Hayfa kentinden hareket eden yolcu gemisinin Larnaka limanına gelişiyle oldu.

Larnaka Turizm Gelişim Kurulu’nun basın açıklamasında, Kasım 2022’ye kadar İsrail’den deniz bağlantısıyla 20.000 yolcunun gelmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail’in Hayfa kentinden gelen “Crown Iris” isimli yolcu gemisi cuma günü öğle saatlerinde Larnaka limanına demirledi. Yolcu gemisinin Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında Kıbrıs’a 15 sefer yapması planlandı.

Basın açıklamasında, yolcu gemisinin sezon boyunca Larnaka’ya yaklaşık 20.000 kişi taşımasının beklendiği, “Clio” ve “La Belle De L’Adriatique” yolcu gemilerinin de Larnaka’ya sefer düzenleme planları yaptıklarını, böylelikle Larnaka limanında yolcu trafiğinin artacağı kaydedildi.