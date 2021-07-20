Covid-19 pozitif 53 yaşındaki kadının kalbi durdu

Sağlık Bakanlığı Girne Devlet Hastanesi’ne dün akşam kalbi durmuş olarak getirilen 53 yaşındaki COVID-19 hastası S.B’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastanın dün gece evinden Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne ambulansla kalbi durmuş olarak getirildiğini, ilk müdahale yapılmasının ardından COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtildi.

Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilen hastanın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Dün gece evinden Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne ambulansla kalbi durmuş olarak getirilen 53 yaşında (Kadın) Ş.B ye ilk müdahale yapılmış ve Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hasta kaybedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."