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Covid-19 pozitif 53 yaşındaki kadının kalbi durdu

Covid-19 pozitif 53 yaşındaki kadının kalbi durdu

Sağlık Bakanlığı Girne Devlet Hastanesi’ne dün akşam kalbi durmuş olarak getirilen 53 yaşındaki COVID-19 hastası S.B’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı Girne Devlet Hastanesi’ne dün akşam kalbi durmuş olarak getirilen 53 yaşındaki COVID-19 hastası S.B’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hastanın dün gece evinden Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne ambulansla kalbi durmuş olarak getirildiğini, ilk müdahale yapılmasının ardından COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirtildi.

Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilen hastanın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle: 

"Dün gece evinden Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne ambulansla kalbi durmuş olarak getirilen 53 yaşında (Kadın) Ş.B ye ilk müdahale yapılmış ve Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hasta kaybedilmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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