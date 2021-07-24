Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha...
Covid-19 tanısıyla 21 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşında (erkek hasta) F.G hayatını kaybetti.
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Covid-19 tanısıyla 21 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşında (erkek hasta) F.G hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Covid-19 tanısıyla 21 Temmuz 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 80 yaşında (erkek) F.G Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Hastanın hipertansiyon ve tiroid rahatsızlıkları bulunmaktaydı.
Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz.
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Etiketler : ölüm, sağlık bakanlığı, covid-19