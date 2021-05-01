Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha
Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 59 yaşındaki F.S.'nin (erkek) yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 59 yaşındaki F.S.'nin (erkek) yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşında (erkek) F.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Hastanın yaygın metastaz kanser, kronik böbrek yetmezliği, epilepsi rahatsızlıkları bulunmaktaydı.
Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."
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Etiketler : ölüm, sağlık bakanlığı, covid-19