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Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 59 yaşındaki F.S.'nin (erkek) yaşamını yitirdiğini açıkladı.  

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Sağlık Bakanlığı, 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 59 yaşındaki F.S.'nin (erkek) yaşamını yitirdiğini açıkladı.  

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Covid-19 tanısıyla 27 Nisan 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşında (erkek) F.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hastanın yaygın metastaz kanser, kronik böbrek yetmezliği, epilepsi rahatsızlıkları bulunmaktaydı.

Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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