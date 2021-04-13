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Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021'den bu yana Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

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Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021'den bu yana Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: 

"Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşında (erkek) K.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir. 

Hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı. 

Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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