Covid-19 kaynaklı bir ölüm daha
Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021'den bu yana Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan 2021'den bu yana Pandemi Hastanesi'nde Covid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
"Covid-19 tanısıyla 6 Nisan 2021 tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi) Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşında (erkek) K.S Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Hastanın diyabet ve hipertansiyon rahatsızlıkları bulunmaktaydı.
Merhuma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."
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Etiketler : ölüm, sağlık bakanlığı, covid-19