Covid-19 hatırlatma doz aşılarına devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 hatırlatma doz aşılarına devam edildiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kış aylarına girdiğimiz bu günlerde hatırlatma doz aşılarınızı yaptırmanız gerektiğini bilginize getirmek isteriz. 12 yaş ve üzeri aşı yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarımız Temel Sağlık Hizmetler Dairesi'ne bağlı sağlık merkezlerinde ve hastanelerde aşılarını yaptırabilmektedirler" denildi.