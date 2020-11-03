"Yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastası servise alındı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, yoğun bakımda Coronavirüs tedavisi görmekte olan hastanın servise çıkarıldığını açıkladı.

Hastanın genel durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Pilli, şu anda yoğun bakımda olan herhangi bir Coronavirüs hastasının bulunmadığını belirtti.