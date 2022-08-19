Covid-19: Güneyde 1 haftada 3 ölüm ve 2.130 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde Covid-19'dan son bir haftada 3 kişi öldü, 2 bin 130 yeni vaka belirlendi. Tüm testlerde pozitiflik oranı %4.48'e ulaştı.

Can kayıplarının 65, 68 ve 92 yaşlarında üç erkek olduğu bildirildi. Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, 12 - 18 Ağustos 2022 haftası verilerini açıklarken, güneyde Covid-19 pozitif toplam ölüm sayısı 1.152'ye ulaştı.

COVID-19 hastası 73 kişi hastanelerde tedavi görüyor, bu hastaların 15'i yoğun bakımda tutuluyor.