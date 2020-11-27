Covid- 19 gölgesinde, ekonomik kriz kıskacında: “Black Friday”

Aygün Bahar ÖKMEN

‘Yeni yıl’ alış veriş sezonu başı sayılan, mağazaların çok erken saatlerde açılıp geç saatlere kadar indirimli satışlar yaptığı dünyada bilinen ve uygulanan ‘Black Friday’, bir diğer adıyla ‘Efsane Cuma’, bu yıl Covid- 19 gölgesinde geçiyor…

YENİDÜZEN’e konuşan dükkân sahipleri ve mağaza çalışanları insanların indirime yoğun ilgisi olduğunu ama pandemi nedeni ile bu ilginin geçen seneye oranla azaldığını dile getirdi. İçinde bulunduğumuz ekonomik dönemde insanların böyle bir indirime ihtiyacı olduğuna vurgu yapan esnaf, kendilerinin de satışa ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Bu dönemde işe ve ekonomik canlanmaya ihtiyaç duyan esnafın bir kısmı indirimi bir haftaya yaydı, kimisi ise değişik kampanyalar hazırladı.

Kurumsal markaların hemen hepsinde Blackfriday indirimleri olduğu gözlemlenirken, butiklerde ve bazı yerli ürünlerde indirime gidilmediği gözlemlendi. Tekstil ürünleri satan mağazalarda tüm ürünlere indirim yapılırken, elektronik eşya satışı gerçekleştiren mağazalarda belli ürünlere indirim yapılması dikkat çekti.

Ergün Fırat LDT Ersin Büyüksarı:

“Black Friday fiyatları yılsonuna kadar devam edecek”

Black Friday-Efsane Cuma satışlarına 25 Kasım’da başladıklarını kaydeden Ergün Fırat LTD. sahibi Ersin Büyüksarı, indirimlerin 31 Aralık’a kadar devam edeceğini dile getirdi. Büyüksarı şu şekilde konuştu:

“25 Kasım’da başlayan Blackfriday satışlarımızı yılsonu olan 31 Aralık gününe kadar devam ettirmeyi hedefliyoruz. Çünkü bugün birisi gelip bizden bir televizyon aldıktan sonra Pazartesi günü tekrar geldiğinde ‘Yok, bu fiyat değişti’ diyemeyiz. Çünkü insanlar maaş almayı bekliyor alışveriş yapabilmek için. Maaş bekleyen, avans bekleyen insanları da göz önünde bulundurmak gerek. Bu insanlar indirim bekliyordu zaten. Dolayısı ile kampanyamız Blackfriday olarak başlamış olsa da yılsonuna kadar sürdüreceğiz.

Özellikle televizyon grubunda indirimlerimiz var. Yılbaşında insanların en çok almak istediği, tüketici elektroniği grubunda, TV yer alıyor. Biz de bu nedenle indirimi en çok televizyona yansıtmaya çalıştık. Akabinde küçük ev aletleri ve beyaz eşyalarla birlikte tüm ürünlerde farklı indirimlere gittik. İndirimlerimiz %5 ile %40 arasında değişiyor. Televizyonlarda ortalama %2 ile %10 arasında indirim mevcut.

Bu sene ürün portföyümüzü genişlettiğimiz için pandemiden olumsuz etkilenmedik. Aslında bu sene, geçen seneden daha iyi iş yaptığımızı söyleyebilirim. İndirimler farklı günlere yayılmış olsa da Blackfriday olan bugünün çok daha yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Bu yoğunluğun da devam edeceğine inanıyoruz.”

Terranova Çalışanı Naz Karadağ:

“İndirim günleri başladığından beri daha yoğunuz. Ama geçen sene bu saatlerde mağazamız çok daha kalabalıktı”

Blackfriday indirimlerinin dün başladığını ifade eden Terranova Çalışanı Naz Karadağ, indirimlerin Cumartesi günü de devam edeceğini bildirdi. Karadağ şu şekilde konuştu:

“Şu an için hafta içi olmasına rağmen insanların ilgisinin yoğun olduğunu gözlemliyoruz. İndirim haftasının bu durumda büyük etkisi oldu tabii. Öncesinde daha sakindik ama indirim günleri başladığından beri daha yoğunuz. Ancak pandeminin etkisini de net biçimde görmek mümkün. Geçen sene bu saatlerde mağazamız çok daha kalabalıktı. Çok daha yoğun bir ilgi vardı.

Şu anda sezona hitap eden kazak, mont gibi ürünler de dâhil olmak üzere tüm ürünlerimiz indirimde. Kazak ve mont gibi sezon ürünlerimizde %20-%30, tişört ve elbiselerde ise %50 indirim mevcut.

Vintage ‘S’ Butique sahibi Safiye Özçırak:

“Efsane Cuma’da yoğun olacağımızı düşünüyorum. İnsanlar haklı olarak indirim bekliyor”

Blackfriday ve Efsane Cuma olarak adlandırılan indirim günlerinde son derece yoğun olacaklarını belirten Vintage ‘S’ Butique sahibi Safiye Özçırak şu şekilde konuştu:

“İnsanlar haklı olarak indirim bekliyor. Hem alınan maaşlar bu dönemde kısıtlı hem imkânlar zorlaştı. En azından biraz olsun indirim yaptığımızda onlar açısından daha avantajlı oluyor. İnsanlar doğal olarak eğer bir şey alma ihtiyaçları varsa neden indirimden yararlanmasın?

Ben bütün ürünlerde indirime gidiyorum. İndirim için spesifik bir ürün seçmedim. Nakitte %20, kartta %15 indirim yapacağım. İndirimlerimiz iki gün boyunca sürecek. Hem alışveriş yapacak olanlar için hem de biz dükkân sahipleri için iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü malum, pandemiden dolayı piyasa durgun.”

Dereboyu Tudors Çalışanı Özlem Akbıçak:

“Pandemi nedeni ile bu yıl Blackfriday’e geçtiğimiz senelere oranla çok daha az ilgi var”

Bu sene önceki senelere göre Blackfriday’e çok daha az ilgi gösterildiğini ifade eden Tudors Çalışanı Özlem Akbıçak, pandeminin bunda büyük etkisi olduğunu ifade etti. Akbıçak, şu şekilde konuştu:

“Öğrencilerin olmaması, ekonominin bozulması gibi etkenler nedeni ile bu yıl Blackfriday’e geçtiğimiz senelere oranla çok daha az ilgi var. Şu anda bütün ürünlerimiz %20 indirimde, spesifik bir ürün seçerek onu indirime koymadık. Pazar günü de açık olacağız. İndirimlerimiz Kasım ayının sonuna kadar da devam edecek.”

Avon Çalışanı Ay Senem:

“İndirimlerin ay sonuna denk gelmesi, pandemiden daha etkili oluyor”

Blackfriday-Efsane Cuma indirimleri için belirli ürünler seçmediklerini, bütün ürünlerde indirim olduğunu ifade eden Avon Çalışanı Ay Senem, ilginin yoğun olduğunu dile getirdi. Senem şu şekilde konuştu:

“İlgi dün güzeldi ama bugün daha güzel olacak diye düşünüyorum. Ay sonuna denk geliyor olması da bazı sorunlara yol açabiliyor tabi. Bazı müşteriler 5 ürün almak isterken 3 ürün almak durumunda kalabiliyor mesela. Pandemiden ziyade ay sonuna denk gelişi insanları daha çok etkiledi.”

Dereboyu Sharaf Çalışanı Arslan Bazarov:

“İndirimle birlikte satışlar da arttı”

Tüm ürünlerde indirim olduğunu belirten Sharaf Çalışanı Arslan Bazarov, indirimin satışa büyük etkisi olduğu, insanların yoğun ilgisi olduğunu bildirdi. Bazarov şu şekilde konuştu:

“Şu anda klimalarda, televizyonlarda, bütün aksesuarlarda indirim var. İndirimle birlikte satışlar da arttı. Biz 23-29 Kasım arasında indirimde olacağız. Ama en yoğun ilgi bugün yaşanacak.”

Dereboyu Samsung Çalışanı Kübra Horoz:

“İndirimlerimiz bugün başladı. Pazartesiye kadar devam edecek”

Samsung çalışanı Kübra Horoz, indirimlere Blackfriday günü olan 27 Kasım’da başlayarak Pazartesiye kadar indirimde olacaklarını aktardı. Horoz şu şekilde konuştu:

“İndirimlerimiz bugün başladı. Pazartesiye kadar devam edecek. Özellikle televizyonlarda indirim var. Klima ya da beyaz eşyalarda ise böyle bir indirim uygulamamız olmayacak.”

Dereboyu Puma Çalışanı Adile Umarla:

“Geçen sene kapı önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bu sene pandemi nedeni ile bunu yaşayacağımızı düşünmüyorum”

Geçen sene yaşanan uzun kuyrukların bu seneki Blackfriday-Efsane Cuma’da yaşanmayabileceğini ifade eden Dereboyu Puma Çalışanı Adile Umarla, indirim önceden başlamış olsa da insanların Cuma gününü beklediklerini dile getirdi. Umarla şöyle konuştu:

“Geçen sene kapı önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Bu sene pandemi nedeni ile bunu yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ancak yine de indirime talep var. İndirimlerimiz önceden başlamış olsa da insanların bugünü beklediğini düşünüyorum. Ürünlerimizin tamamında indirime gittik. Ürünlere göre farklılık gösteren %50 ve %20 şeklinde iki ayrı indirimimiz var. Pandemiden çok etkilendik, satışlar çok düştü. Umarız indirimle birlikte satışlarımız normal seyreder.”