Covid-19 bulgusu taşıyanlar, dışarıda otobüs bekledi

Devrim DEMİR

Özok Yurtları’nda kalan PCR testleri pozitif 14 kişi, dün öğleden sonra kontrol için aynı otobüsle hastaneye götürülmek istendi, tepki gösterdi.

Aralarında tedavi gören öğretmenlerin de bulunduğu 14 kişilik grubun ilaç tedavileri dün tamamlandı. Göğüs filimi çekmek ve kontrol olmak için hastaneye aynı otobüste götürülmek istenen 14 kişi tepki gösterdi.

Özok Yurtları önünde yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası, covid-19 bulgusu taşıyan kişiler iki ayrı otobüsle hastaneye sevk edildi.

Gerginlik uzun sürmedi…

Yurt önünde bekleyen covid-19 bulgusu taşıyanlar, ilaç tedavilerinin bittiğini, kontrol için hastaneye gitmek için beklediklerini ancak aralarında testlerinin negatife dönmüş olabilecek olan kişileri düşünerek aynı otobüste gitmek istemediklerini belirttiler.

Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası covid-19 bulgusu taşıyanlar iki otobüs ile 7’şer gruplar halinde hastaneye gitti.