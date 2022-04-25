"Covid-19 'bitti' demekle, bitmez"

Tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de COVID-19 vakalarının önemli oranda düşüşü dikkat çekiyor. 1 Nisan tarihinde 800 civarında olan vaka sayısı, son günlerde 100’lü rakamlara indi… Vakalar düşse de, Nisan ayında COVID-19 kaynaklı 16 kişi hayatını kaybetti… YENİDÜZEN’e konuşan uzmanlar, “‘Bu iş bitti’ demekle bitmez. Bu bir süreç işidir. Kurallara uymaya devam edelim, rehavete kapılmayalım” dedi.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs’ın kuzeyinde de COVID-19 vakalarının önemli oranda düşüşü dikkat çekiyor. 1 Nisan tarihinde 800 civarında olan vaka sayısı, son günlerde 100’lü rakamlara indi… Vakalar düşse de, 1-20 Nisan tarihleri arasında COVID-19 kaynaklı 15 kişi hayatını kaybetti…

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11-17 Nisan tarihlerini­ kapsayan raporunda dünyada toplam 5,5 milyon COVID-19 vakaya rastlandığını, küresel vaka artış oranın da, bir önceki haftaya göre yüzde 24 azaldığını belirtti.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki son durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren uzmanlar ise, bahar aylarının gelmesi, aşılamanın artması ve virüsün mutasyona uğramamasıyla birlikte bu durumun beklendiğini söyledi, “Virüs halen bitmedi, devam ediyor. Rehavete kapılmamız ve kurallara uymamız gerekiyor” dedi, uyarılarda bulundu.

Gözle görülür düşüş: 700’lü rakamlardan 100’lü rakamlara

Kıbrıs’ın kuzeyinde geçtiğimiz kış aylarında rekor seviyelere kadar yükselen pozitif vaka sayısı, bahar aylarının gelmesiyle birlikte gözle görülür bir şekilde düştü. 1 Nisan tarihinde 792 vakaya rastlanırken, 20 Nisan tarihinde bu sayının 124’e kadar gerilemesi dikkat çekti.

24 günde 16 ölüm gerçekleşti

COVID-19 salgınıyla devam eden mücadelede tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kayıplar devam ediyor. 1-24 Nisan tarihleri arasında Kıbrıs’ın kuzeyinde COVID-19 kaynaklı 16 ölüm gerçekleşti.

Kıbrıs’ın kuzeyinde salgının başladığı 10 Mart 2020 tarihinden 20 Nisan 2022 tarihine kadar toplamda 236 COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

DSÖ: “Son bir aydır düşüş var”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel COVID-19 vaka artış oranının son bir aydır düşüşünü sürdürdüğünü açıkladı.

Örgütün yayımladığı Haftalık COVID-19 Güncellemesi raporunda, 11-17 Nisan'daki küresel vaka artış verileri paylaşıldı.

Rapora göre, bu zaman aralığında dünyada toplam 5,5 milyon COVID-19 vakası görülürken 18 bin 215 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Küresel vaka artış oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 24 azaldı ve Mart’ın son haftasından bu yana küresel vakalardaki düşüş devam etti.

Bir önceki 7 güne göre, vakalardaki en büyük düşüş yüzde 28 ile Batı Pasifik bölgesinde görülürken en az düşüş, yüzde 2 ile Amerikalar bölgesinde kaydedildi.

Uzmanlar ne düşünüyor?

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derlen Özgeç Ruso:

“Pandemiden endemiye geçiş dönemi olacaksa tedbirli olmamız gerekiyor”

“Ne kadar önlemlere uyarsak bu süreçleri o kadar rahat geçireceğiz. Herkes artık normal yaşama dönmek istiyor. Bunu biz de istiyoruz ama ‘Bu iş bitti’ demekle bitmez. Bu bir süreç işidir”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Derlen Özgeç Ruso, salgının henüz bitmediğinin altını çizerek, “Herkes artık normal yaşama dönmek istiyor. Bunu biz de istiyoruz ama ‘Bu iş bitti’ demekle bitmez. Bu bir süreç işidir” dedi.

Ruso şöyle konuştu:

“İki yıldır verilen bir mücadele var ve iki yıl içerisinde birçok değişkenlik oldu. Gelinen noktada Omicron varyantının ülkemizde olduğunu biliyoruz. Vaka sayımızda ciddi bir azalma var. Aynı şekilde yoğun bakım yatışlarında, servis yatışlarında da ciddi bir azalma gözle görülüyor. Netice şu anda pandeminin henüz bittiğini söyleyemeyiz. Zaten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konuyla ilgili açıklamalar yapıyor ve biliyoruz ki halen pandemi süreci devam ediyor. Dünyada da ciddi bir azalma var, halen daha ölümlerin ve yatışların devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla koruma önlemlerine halen devam etmemiz gerekiyor. Pandemiden endemiye geçiş dönemi olacaksa bile halen daha tedbirli olmamız gereken noktalar var. Son dönemde pandemide gördüğümüz yatışlarda özellikle ileri yaş ve ek hastalıkları olan grubun serviste tedavi gördüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla halen önemsemek gerekiyor. Ne kadar önlemlere uyarsak bu süreçleri o kadar rahat geçireceğiz. Herkes artık normal yaşama dönmek istiyor. Bunu biz de istiyoruz ama ‘Bu iş bitti’ demekle bitmez. Bu bir süreç işidir.”

“Halen tam doz aşılanmamış kişiler var”

Dr. Derlen Özgeç Ruso, aşılanma süreci hakkında yapığı değerlendirmede, belirli bir aşılama oranına ulaşıldığını ancak halen tam doz aşılanmamış kişilerin olduğunu söyledi. Ruso, risk grubundaki kişilerin tam doz aşılanmasının çok önemli olduğunun da altını çizdi.

“Kapalı ve toplu alanlarda maske-mesafe-hijyen kuralına uymalıyız”

Derlen Özgeç Ruso, önlemlerin tamamen kalkması durumunda vaka sayısında ciddi bir artış yaşanabileceğine dikkat çekerek, “Üst Komite’nin aldığı kararlar sonunda süreç devam ediyor ancak en başından beri her zaman yaşadığımız sıkıntı ülkedeki denetimsizlikti. Kapalı ve toplu alanlarda maske-mesafe-hijyen kuralları halen devam ediyor ve buna uymak gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı:

“Kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda kurallara uymalıyız”

Özellikle kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda yine kurallara uymalıyız. Bu kurallara uymaya devam etmemiz durumunda süreç daha da kolay hale gelecek ve ilerleyen dönemlerde pandemi, yerini endemiye bırakabilecek”

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı YENİDÜZEN’e yaptığı değerlendirmede, son günlerde vaka sayısındaki düşüşün beklendiğini ve kurallara uymanın önemli olduğunu belirtti.

Vudalı şunları söyledi:

“Dünya üzerinde yapılan test sayıları, havaların ısınması, aşılamanın devam etmesi ve hafif varyantların etkin olmasıyla vaka sayılarında da ciddi bir düşüş oldu. Bu, aslında beklenen bir durumdu. O yüzdendir ki, ilk baştan beridir uzmanlar kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunuyor. Önceki dönemlerde her vakaya bir test yapılırken, şu anda her vakaya test yapılıyor ve pozitif olan kişiler toplum arasına karışabiliyor. Ancak tüm bunları düşünerek rehavete kapılmamız da gerekiyor. Özellikle kapalı alanlarda ve kalabalık ortamlarda yine kurallara uymalıyız. Dünya Sağlık

Örgütü de bu yöndeki uyarılarına devam ediyor. Bu kurallara uymaya devam etmemiz durumunda süreç daha da kolay hale gelecek ve ilerleyen dönemlerde pandemi, yerine endemiye bırakabilecek.”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Fırıncıoğluları:

“Rehavete kapılmamak gerekiyor”

“Virüs halen hayatımızda ve süreç devam ediyor. Evet, eski etkisi yok ancak rehavete kapılmamak da gerekiyor”

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Fırıncıoğluları ise değerlendirmesinde, “Virüs halen hayatımızda ve süreç devam ediyor. Evet, eski bir etkisi yok ancak rehavete kapılmamak da gerekiyor” dedi.

Fırıncıoğluları şu değerlendirmeyi yaptı:

“Son dönemde COVID-19 vakalarında gözle görülür bir düşüş var. Son dönemlerde bir varyantın farklı bir mutasyona uğramaması, aşılamaların artarak devam etmesi ve alınan kararlara göre PCR test sayısının azalması buna en büyük etken. Ancak şunu söylemeliyiz ki, virüs halen hayatımızda ve süreç devam ediyor. Evet, eski bir etkisi yok ancak rehavete kapılmamak da gerekiyor. Yeni dönemde farklı bir mutasyona uğrayan bir vaka görülmezse yavaş yavaş pandemiden çıkıp endemi sürecine doğru gideceğiz. En başından bu yana söylediğimiz maske-mesafe-hijyen kuralına her zamanki gibi dikkat etmemiz gerekiyor. Bu süreci atlatmanın bir süreç işi olduğunu en başından beri biliyoruz.”