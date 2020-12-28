“Covid-19 Aşıları ve Salgında Gelinen Durum” konulu bilimsel panel düzenlendi

Bu Memleket Bizim Platformu, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ile iş birliği içinde, “Coronavirüs (Covid-19) Aşıları ve Salgında Gelinen Durum” konulu bilimsel bir panel düzenledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) yeni salonunda bugün saat 17.00’de düzenlenen panele, KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut’un yanı sıra KTTB Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar ve Çocuk Hastalıları Uzmanı Dr. Halil Hızal konuşmacı olarak katıldı.

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, panelde yaptığı açılış konuşmasında bilim dünyasının koronavirüs (Kovid-19) hastalığa karşı geliştirilen aşılar ve ülkede uygulamaya konacak aşılar konusunda bilimsel bilgi vermek amacıyla bu akşamki paneli düzenlediklerini belirtti.

Gürkut, Birliğin, Sağlık Bakanlığı ile görüşerek, ülkede yapılacak herhangi bir aşının, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi sağlık örgütlerinin rehberlerine girmiş olma şartının aranması gerektiğini ve çalışma fazında olan aşılardan herhangi birisinin uygulamaya girmesi halinde ise insanlara bunun bir çalışma aşısı olduğu konusunda bilgi verilmesi ve onay formu imzalatmak suretiyle yapılması gerektiği yönündeki duruşunu ilettiklerini söyledi.

Gürkut ayrıca ülkenin aşı planlaması çerçevesinde, “Hangi aşı gelirse gelsin, öncelikli kurumlar belirlenmeli. Birinci dozu alan insanlar takibe alınmalıdır” diye konuştu.

Gürkut, ayrıca Temel Sağlık Dairesi’nin ülkeye gelecek aşıların depolanması konusunda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Birliğin, Güney Kıbrıs’ın aşı planını inceleme fırsatı bulduğunu belirten Gürkut, “Güney Kıbrıs’ta aşılama sürecine bakım evindeki yaşlılar ile başladılar. Sağlık çalışanları da birçok ülkede öncelikli olarak aşılanması gereken insanlar arasında yer alıyor. Sağlık çalışanları her ne kadar da hijyen kurallarına uysalar da yine de mesafeyi koruyamayıp yakın temas çalışıyorlar ve hastaları enfekte etme riskleri bulunuyor” dedi.

Bayraktar: “Aşılar alerjik reaksiyona yol açabilir ya da etkisiz olabilir”

KTTB Coronavirüs Bilim Kurulu üyesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, dünyada coronavirüse karşı geleneksel ve RNA tabanlı aşılar geliştirildiğini ifade ederek, KKTC’ye uygulanması planlananların geleneksel aşı teknolojisi ile üretilen Çin menşeli aşı ve RNA tabanlı üretilen BioNTech-Pfizer aşılarının söz konusu olduğunu söyledi.

Çin menşeli aşının “kötü” olduğu yönünde halk arasında bir algı olduğuna işaret eden Bayraktar, şu anda “suçiçeği aşısı gibi” dünyada kullanılan birçok aşının Çin’den geldiğini ifade etti.

Bayraktar, KKTC’nin küçük bir ülke olduğunu ve aşıları bir defada depolamanın mümkün olmadığını ifade ederken, Covid-19 aşısının iki ayrı doz olarak verildiğini belirtti.

Bayraktar, ülkeye ilk olarak 50 bin aşı gelmesi durumunda, ilk aşamada 25 bin kişiye aşının uygulanacağını söyledi.

Halk arasında aşıların ciddi yan etkileri olabileceği yönünde de bir kaygı olduğuna işaret eden Bayraktar, “Aşılar alerjik reaksiyona yol açabilir ya da etkisiz olabilir. Ancak BioNTech-Pfizer aşısının etkisiz olması beklenmiyor” dedi.

Ülkeye hangi aşı gelirse gelsin kişilerin aşılar konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, aşı olmanın zorunlu olmadığını da belirtti.

Hızal: “Ülkedeki aşı planlaması konusunda tam bir netlik yok”

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Hızal, dünyada birçok ülkeye Covid-19 aşıları ulaşmadan KKTC’ye aşıların gelmesinin beklendiğini belirtti.

Ülkedeki aşı planlaması konusunda tam bir netlik olmadığını belirten Hızal, aşı planlaması yapılması gerektiğini ve bu planlamada sağlık çalışanlarına, bakım evleri sakinlerine, 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olanlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa sağlık kuruluşlarının onay vermediği aşıya karşı olduğu görüşünü dile getiren Hızal ayrıca, “aşı karşıtlığıyla” ilgili öğretmenlere ve eğitmenlere, bilimsel bilgileri paylaşma konusunda önemli görevler düştüğünü de söyledi.