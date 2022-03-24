Coşkun Sabah Işık Kitabevi’nde sevenleriyle buluşacak
Türk müziği sanatçısı Coşkun Sabah, “Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar” kitabının imza ve tanıtımı için Kıbrıs’a geliyor.
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Türk müziği sanatçısı Coşkun Sabah, “Anılar-Şimdi Gözümde Canlandılar” kitabının imza ve tanıtımı için Kıbrıs’a geliyor.
Sanatçının yaşamından kesitlere ve kırılma noktalarına yer verilen kitabın tanıtım etkinliği cumartesi günü saat 17.00-18.30 arasında Lefkoşa’daki Işık Kitabevi’nde yapılacak.
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Etiketler : kitap, ışık kitabevi