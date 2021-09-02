Coşkun: “Gönül rahatlığıyla Karpaz sahillerini kullanabilirsiniz”

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada petrol sızıntısı ile ilgili gelişmelerin takip edildiğini ve şu an için Karpaz sahillerinin kullanımında bir sıkıntı olmadığını aktardı. Bölge halkı ve tatilcilere seslenen Coşkun, “gönül rahatlığıyla plajları kullanabilirsiniz” dedi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

“Değerli Arkadaşlar;

Son 72 Saattir, petrol sızıntısı ile ilgili Son gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Teknik ekip ve bilimsel çerçeve de açıklama yapan arkadaşlarımız ile yaptığımız son istişareler sonucunda; Halkımızın Denize girmesinde herhangi bir sakınca olmadığı, dışarıdan tatile gelecek vatandaşlarımızın sahillerimizi rahatça kullanabileceği söylenmiştir.

Gönül rahatlığı ile Karpaz Sahillerini kullanabiliriz.

Aksi bir durumda, gerekli açıklama tarafımızdan yapılacaktır”.