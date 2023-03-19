Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “+1Farkla Lefkoşa Farkında” sloganı ile Dünya Down Sendromu Günü’nde geleneksel olarak düzenlediği “Çorabını Gey da Gel” etkinliği yarın Kızılbaş Parkı’nda yapılıyor.

LTB'den verilen bilgiye göre, saat 18.00'de başlayacak etkinlikte, geçen yıllardan farklı olarak bu yıl, Türkiye’deki deprem sebebiyle, bando eşliğinde yürüyüş yapılmayacak.

LTB Gençlik Meclisi Engelsiz Gençlik Masası ile Engellemeyen Lefkoşa Birimi iş birliğiyle ilk kez 2017 yılında organize edilen ve Tadım sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte, bir kromozom farkının ayırt edici değil, renklendiren ve güzelleştiren bir özellik olduğu vurgulanacak.

Etkinlikte Algım Özel Eğitim Merkezi dans gösterisi, Armel Özel Eğitim Merkezi bateri gösterisi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi dans farkındalık gösterisi, KKTC Cimnastik Federasyonu cimnastik gösterisi, Lefkoşa Çocuk Merkezi cimnastik gösterisi, LTB Rit’morkestra müzik dinletisi, Özev Özel Eğitim Okulu defile ve Yeşilyurt Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu dans gösterisi yer alacak.