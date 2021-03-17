“Çorabını Gey da Gel” etkinliği sosyal medya üzerinden yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından her yıl 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde düzenlenen “Çorabını Gey da Gel” etkinliği bu yıl pandemi koşulları nedeniyle evden yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, siyaset dünyasından iş dünyasına, sanat camiasından sivil topluma kadar geniş katılımlı düzenlenen “Çorabını Gey da Gel” etkinliğinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

LTB Gençlik Meclisi organizasyonu ile sosyal medya üzerinden yapılacak etkinlikte renkli çorap giyerek çekilen fotoğraflar, 21 Mart günü Facebook ve Instagram’da #ÇorabınıGeyDaGal etiketi ile paylaşılacak.

Etkinlikte, bir kromozon farkının ayırt edici bir özellik değil, toplumu renklendiren ve güzelleştiren bir özellik olduğu bir kez daha, bu kez sosyal medya üzerinden gösterilecek.

LTB Başkanı Harmancı etkinliğe ilişkin açıklamasında “+1 fark bizim zenginliğimizdir, değerimizdir. Hayatı güzel kılabilmek bir kromozon farkıyla kıyaslanamaz. Sadece ne kadar çabaladığımız ve destek çıkabildiğimizle doğru orantılıdır. Tüm renklerin Lefkoşa’da var olduğunu ve birlikte güzel olduğumuzu bu kez sosyal medya üzerinden 21 Mart’ta yine hep beraber vurgulayacağız” ifadelerini kullandı.